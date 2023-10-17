Сокамерники завидуют: Михаил Ефремов заработал 50 млн, находясь в тюрьме

Михаил Ефремов обогатился на 50 миллионов рублей, находясь в тюрьме.

По информации источника SHOT, весной актер Михаил Ефремов получил наследство в виде пятикомнатной квартиры на Тверской улице, принадлежавшей его умершему дяде. Сейчас эта роскошная недвижимость может быть отобрана у актера.

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, стал владельцем 123-метровой пятикомнатной квартиры на Тверской улице, всего в 2 километрах от Кремля. Актер унаследовал эту недвижимость от своего дяди — концертмейстера Александра Покровского, который скончался в июне прошлого года в возрасте 78 лет. Стоимость объекта — около 50 млн рублей, пишет источник.

Однако вчера появился новый претендент на роскошную жилплощадь. Как сообщает SHOT, столичное адвокатское бюро получило новое завещание Покровского, в котором он просит передать квартиру на Тверской Министерству культуры РФ или Правительству Москвы, а не своему племяннику. В завещании указывается, что Михаил Ефремов якобы вынуждал своего дядю и включил себя в завещание против его воли.

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