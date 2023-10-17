Стало известно, сколько новосибирцы тратят на свадьбы

Стала известна стоимость свадеб жителей Новосибирска.

Жители Новосибирска тратят на проведение свадьбы около 103,8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе SOKOLOV со ссылкой на совместное исследование с сервисом YouDo.

Средняя стоимость свадьбы высчитывалась с учётом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара. Так, в рейтинге по регионам Новосибирская область заняла пятое место. Самые дорогие свадьбы отмечают в Москве (161,2 тысячи) и Ростове-на-Дону (127,6 тысяч рублей).

Как отметили 42% респондентов из Новосибирска, еда и напитки — это самое важное в свадьбе. За декор и атмосферу проголосовали 28% опрошенных, а за музыку и развлечения — 16% человек.

Как правило, новобрачные планируют бюджет на основе ожиданий по денежным подаркам от родителей. Родственники более половины молодожёнов (67%) частично оплатили проведение свадьбы, а 19% — полностью. 14% опрошенных оплатили торжество самостоятельно.

До 100 гостей приглашали на свадьбу 81% опрошенных новосибирцев, 11% респондентов — от 100 до 200 человек, 8% — более 200 гостей. Так, 67% новобрачных получили денежные подарки до 700 тысяч рублей, а 4% — более полутора миллиона рублей.

Только 54% смогли за счёт подарков частично окупить банкет. Полностью стоимость мероприятия закрыли 17% , а 18% — ушли в минус.

Напомним, что ученики четвёртого класса одной из Новосибирских школ решили устроить свадьбу и даже подготовили специальную атрибутику.