Toyota перевернулась и налетела на пешехода после ДТП в Новосибирске

Пострадавших водителя и пешехода госпитализировали.

В 16:30 перед домом №10 на улице Мясниковой столкнулись седан Mercedes-Benz и универсал. Из-за столкновения они отлетели на тротуар и сбили пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция (ГАИ) Новосибирска.

«Автомобиль Тойота Суцид выезжая с прилегающей территории не предоставив преимущество в движении, в пути следования напротив дома 8 по улице Мясниковой, совершил столкновение с автомобилем Мерседес, после чего автомобиль Тойота совершает опрокидывание и наезд на пешехода, который находился на тротуаре», — говорится в сообщении ГАИ.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Тойота и пожилой пешеход. Обоих мужчин госпитализировали. На месте происшествия работает наряд ДПС.

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