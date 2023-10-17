Удалили желчный пузырь, но не помогло: жительница Новосибирска страдает от неизвестной болезни после ковида

В Новосибирске женщина рассказала, что столкнулась с неизвестной болезнью после COVID-19.

Жительница Новосибирска, Анна Пахомова, страдает от неизвестной болезни после перенесенного коронавируса. Из-за постоянных мучений ей пришлось покинуть свою работу. Чтобы облегчить свое состояние, женщина вынуждена самостоятельно принимать таблетки и ставить себе капельницы, так как вызов медсестры на дом для неё не по карману.

На данный момент врачи не могут поставить точный диагноз пациентке из Сибири. Анна требует проведения консультации специалистов и направления на обследование в Красноярск. После этого она сможет быть отправлена на лечение в Москву или Санкт-Петербург. Однако эта ситуация уже продолжается несколько месяцев. По словам Анны, участковые врачи постоянно меняются, что создает проблемы с оформлением необходимых документов для Министерства здравоохранения.

Женщина переболела COVID-19 весной 2021 года. У нее были типичные симптомы, такие как потеря вкуса и запаха, повышение температуры и слабость. Однако через месяц тест на коронавирус у Анны оказался отрицательным, и она решила, что все закончилось. Тем не менее, слабость не проходила.

Пациентка сильно похудела, сбросив вес с 56 до 43 килограммов. У нее начались боли в области поджелудочной железы. Женщине пришлось удалить желчный пузырь, однако это не дало результата. Она также обследовалась у психологов и психиатров, но никаких отклонений не было выявлено. У Анны начали развиваться отеки, а на ее теле появились синяки. Ей была изменена группа инвалидности с первой на вторую. Она вынуждена принимать сильные обезболивающие и противорвотные препараты.

Если Анна продолжит принимать лекарства, у нее может начаться почечно-печеночная недостаточность. Для подтверждения диагноза Анне необходимо обследование в клинике в Красноярске, пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, ранее 53% сибиряков выступили против коронавирусных ограничений.