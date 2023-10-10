53% сибиряков выступили против коронавирусных ограничений

Больше половины сибиряков против коронавирусных ограничений.

Больше половины сибиряков выступили против ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19. Такие результаты опроса предоставили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

Более четверти опрошенных считают, что Россия столкнулась с новой волной коронавируса. 55% респондентов не согласны с этим мнением, а 17% затруднились ответить.

Однако, когда речь идёт об ограничениях для борьбы с COVID-19, мнения расходятся. 53% опрошенных уверены, что никакие ограничения не нужны, потому что вирус уже не представляет угрозы. Тем не менее, 15% выступают за введение социальной дистанции в общественных местах, а 20% поддерживают масочный режим во всех общественных учреждениях и на транспорте.

Вакцинация вызывает наибольшее разнообразие мнений. Только 18% опрошенных сибиряков намерены пройти вакцинацию от коронавируса. Остальные либо уже сделали прививки, но больше не будут, либо вообще не собираются делать это.

Касательно возможных ограничений в банковских офисах, 35% респондентов считают, что достаточно проветривания и дезинфекции помещений. Однако 11% поддерживают обязательное ношение масок и перчаток персоналом. 8% выступают за ограничение посещения банковских офисов, а 5% за возвращение обязательной разметки и дистанцирования. По мнению 27%, никакие ограничения в банковских офисах не нужны. 15% затруднились с ответом на вопрос.

Напомним, что в Новосибирске водитель такси заявил, что пассажиры отказались платить за проезд и накинулись с кулаками.