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«Кричала от страха»: в Сибири отец четыре года насиловал дочь, чтобы она не общалась с девочками

Фото: Сиб.фм

Жителя Алтайского края будут судить за интимную связь с ребёнком.

В Барнауле отец в течение четырех лет поддерживал интимные отношения со своей собственной дочерью, с целью предотвратить ее привлечение к девочкам.

Одиннадцатилетняя школьница обратилась к своему отцу с проблемой – она начала испытывать симпатию к однокласснице. Отец посоветовал девочке познакомиться с мальчиком, но это не изменило ситуацию.

Тогда девочка сама пришла к выводу и предложила отцу заняться с ней сексуальными отношениями, чтобы помочь ей избавиться от своих странных наклонностей. Мужчина не был смущен таким предложением и в течение четырех лет "помогал" своей дочери, занимаясь с ней сексом.

Когда об этом узнала мать девочки, она сообщила о педофиле в полицию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, несмотря на то, что дочь выступила в его защиту, заявив, что она была инициатором.

Напомним, в Новосибирске второй месяц ищут педофила с улицы Лобачевского.

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Александр Борисов
журналист

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