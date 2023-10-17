В двух регионах Сибири резко упали цены на дизельное топливо

В России зафиксировали снижение стоимости дизельного топлива в нескольких регионах.

Цены на дизельное топливо в двух сибирских регионах снизились. В Новосибирской области цена за тонну упала на 12 тыс. рублей. В сентябре она достигала 75,5 тыс. рублей, а сейчас снизилась до 63,7 тыс. рублей. Глава минсельхоза области Евгений Лещенко заявил, что проблем с отгрузкой нет. Ранее аграрии области сообщали о повышении стоимости топлива на 20% в сентябре.

Аналогичная ситуация наблюдается в Алтайском крае. Глава региона Виктор Томенко сообщил, что удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо. Он добавил, что благодаря мерам, принятым федеральным правительством, удалось насытить внутренний рынок. В конце сентября были введены ограничения на экспорт бензина и дизеля.

По данным Новосибирскстата, в сентябре цены на моторное топливо увеличились на 4,7% по сравнению с августом. Однако в Томской области ситуация иная: с начала года розничная цена на бензин выросла в среднем на 13%, а на дизельное топливо — на 9%.

В Приангарье цены на бензин марки АИ-95 подорожали на 1 рубль 70 копеек, до 59,3 рубля за литр, а на АИ-92 — на 1 рубль 60 копеек, до 54,4 рубля. Цена на дизельное топливо повысилась на 3 рубля 80 копеек, до 68,6 рубля за литр, по данным Иркутскстата.

Также цены на топливо растут в Красноярском крае. За сентябрь они увеличились на 15,3% по сравнению с прошлым годом. Топливо марки АИ-92 подорожало на 14%, АИ-95 — на 16,5%, АИ-98 — на 14,7%, а дизельное топливо — на 15,2%, сообщает Красноярскстат.

Напомним, в Новосибирске цены на зимние шины и шиномонтаж увеличились на 10%.