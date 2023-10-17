В Госдуме рассказали об идее упростить получение прав бойцам СВО

Участник специальной военной операции (СВО) из Красноярска предложил внести изменения в процесс обучения для получения водительского удостоверения бойцов СВО. Об этом пишет «МК в Красноярске».

Он предложил ускоренное обучение или экзамен «экстерном» в ГИБДД, чтобы сократить срок получения прав. Это позволит бойцам спецоперации оперативно заменять водителей в экстренных ситуациях. Боец подчеркнул, что такие ситуации могут возникнуть.

Зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам обороны Юрий Швыткин пояснил, что военнослужащие могут получить водительские права, обратившись к своему командиру для направления на обучение в ДОСААФ, и что в армии уже существуют соответствующие правила.

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