В Новосибирске тысячи горожан пришли поклониться святыне - фото

Крестный ход, посвященный 600-летию явления этого креста стартовал 2 сентября.

Сегодня, 17 октября, в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска привезли копию Годеновского креста, который отмечает свое 600-летие в 2024 году. Годеновский крест первоначально обнаружили в 1424 году в болотах Годеново. Люди считают, что он может исцелять от болезней. Портал «МК в Новосибирске» сделал подборку фото с Вознесенского собора.

Праздничный крестный ход начался 2 сентября и включает 27 городов России и Белоруссии. Несмотря на то, что в Новосибирск доставлена копия креста, множество верующих пришли в собор, чтобы поклониться святыне. Среди посетителей собора были мамы с маленькими детьми, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске тысячи прихожан устроили давку в Вознесенском соборе.