В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии перед днем рождения

Пожилые россияне могут получить 13-ю пенсию.

В Госдуму РФ внесли законопроект о введении 13-й пенсии, которая будет выплачиваться пожилым гражданам перед днем их рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект затронет все регионы страны, включая Новосибирскую область. Согласно инициативе, данная дополнительная выплата будет осуществляться ежегодно и будет равна обычному размеру пенсии.

В документе также отмечается, что день рождения для пенсионеров перестает быть особенным только с точки зрения возраста. Организация праздника и приготовление праздничного стола требуют определенных финансовых затрат, которые не всегда могут быть учтены в личном или семейном бюджете.



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