В конце октября закончится ремонт у Нарымского сквера в Новосибирске

Мэр Новосибирска Локоть заявил, что ремонт у Нарымского сквера в «завершающей стадии».

Мэр Новосибирск Анатолий Локоть заявил, что ремонт Нарымского сквера подходит к завершению. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве области.

По его словам, работы должны быть завершены к концу октября, и в настоящее время объект находится в завершающей стадии.

Кроме того, Анатолий Локоть предложил официально открыть площадку перед Нарымским сквером после 25 октября. Идея была одобрена губернатором Андреем Травниковым.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть заявил, что реконструкция Первомайского сквера будет завершена в этом году. До этого парк обещали открыть 15 октября.