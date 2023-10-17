В медколледже Бердска открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО

В Новосибирской области в медколледже увековечили память выпускника Артема Федулова, который погиб на спецоперации.

В Бердске в медколледже появилась мемориальная доска в память о погибшем санитарном инструкторе Артеме Федулове на СВО. Об этом сообщили в мэрии города.

Артем учился в этом учебном заведении с 2016 по 2020 год. На СВО он был санинструктором танковой роты — перевозил раненых на бронетранспортере.

«Артему было всего 22 года. Он был примером стойкости и мужества для всех студентов колледжа и для всех нас», — сказал мэр Бердска Роман Бурдин.

Федулов посмертно был награжден орденом Мужества.



Как ранее писал Сиб.фм, мать погибшего на СВО новосибирского бойца с позывным Барни собрала деньги на дрон его товарищам.