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общество

В медколледже Бердска открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО

Фото: мэрия Бердска

В Новосибирской области в медколледже увековечили память выпускника Артема Федулова, который погиб на спецоперации.

В Бердске в медколледже появилась мемориальная доска в память о погибшем санитарном инструкторе Артеме Федулове на СВО. Об этом сообщили в мэрии города.

Артем учился в этом учебном заведении с 2016 по 2020 год. На СВО он был санинструктором танковой роты — перевозил раненых на бронетранспортере.

«Артему было всего 22 года. Он был примером стойкости и мужества для всех студентов колледжа и для всех нас», — сказал мэр Бердска Роман Бурдин.

Федулов посмертно был награжден орденом Мужества.

Как ранее писал Сиб.фм, мать погибшего на СВО новосибирского бойца с позывным Барни собрала деньги на дрон его товарищам.

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Дамир Трубников

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