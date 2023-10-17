40% новосибирцев отказываются делать прививки от гриппа осенью

45% новосибирцев сказали, что осенью работают менее эффективно.
В Новосибирске 60% оправшиваемых рассказали, что осенью болеют чаще, чем в остальные времена года. Об этом Сиб.фм рассказали в Росгосстрахе.
30% респондентов рассказали, что осенью подхватывают простуду или грипп. Другие 30% заявили, что у них начинается обстрение хронических заболеваний.
Также 35% новосибирцев рассказали, что вместо иммунных заболеваний в это время года на них нападает хандра. 45% отметили, что осенью их трудоспособность снижается.
Также жители Новосибирска рассказали, что делают, чтобы подготовиться к сезону заболеваний.
1. Чаще проветривают помещение — 70%
2. Принимают витамины и БАДы — 70%
3. Выбирают питание с избытком витаминов и минералов — 50%
4. Повышают физическую активность — 45%
5. Избегают мест с большим скоплением людей — 45%
6. Проходят профилактические медицинские осмотры — 45%.
Более трети опрошенных (40%) рассказали, что не делают прививку от гриппа. 45% прививаются не каждый год. И лишь 15% опрошенных рассказали, что прививаются каждый год.
Если вдруг и заболели, то 65% новосибирцев лечатся самостоятельно, потому что знают, какие лекарства им помогают. Еще 35% вызывают врача или идут в поликлинику за назначениями.
Большая часть респондентов (90%) обращается за медицинской помощью в рамках ОМС, еще 10% лечатся по ДМС.
Ранее Сиб.фм сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступит на выставке-форуме в Новосибирске.