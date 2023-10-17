40% новосибирцев отказываются делать прививки от гриппа осенью

45% новосибирцев сказали, что осенью работают менее эффективно.

В Новосибирске 60% оправшиваемых рассказали, что осенью болеют чаще, чем в остальные времена года. Об этом Сиб.фм рассказали в Росгосстрахе.

30% респондентов рассказали, что осенью подхватывают простуду или грипп. Другие 30% заявили, что у них начинается обстрение хронических заболеваний.

Также 35% новосибирцев рассказали, что вместо иммунных заболеваний в это время года на них нападает хандра. 45% отметили, что осенью их трудоспособность снижается.

Также жители Новосибирска рассказали, что делают, чтобы подготовиться к сезону заболеваний.

1. Чаще проветривают помещение — 70%

2. Принимают витамины и БАДы — 70%

3. Выбирают питание с избытком витаминов и минералов — 50%

4. Повышают физическую активность — 45%

5. Избегают мест с большим скоплением людей — 45%

6. Проходят профилактические медицинские осмотры — 45%.

Более трети опрошенных (40%) рассказали, что не делают прививку от гриппа. 45% прививаются не каждый год. И лишь 15% опрошенных рассказали, что прививаются каждый год.

Если вдруг и заболели, то 65% новосибирцев лечатся самостоятельно, потому что знают, какие лекарства им помогают. Еще 35% вызывают врача или идут в поликлинику за назначениями.

Большая часть респондентов (90%) обращается за медицинской помощью в рамках ОМС, еще 10% лечатся по ДМС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступит на выставке-форуме в Новосибирске.