В Новосибирске будут судить подростков из «банды ашановских» за вымогательство

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении троих несовершеннолетних. Их обвиняют в вымогательстве денежных средств.

Новосибирская «банда ашановских» подростков обвиняется в вымогательстве денег у детей в одном из торговых центров города. По версии следствия, зимой 2023 года несовершеннолетние под угрозой незаконно требовали у своих сверстников денежные средства в различных размерах под выдуманными предлогами. Были отмечены не только угрозы, но и физическое насилие по отношению к жертвам.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело школьников направят в Кадининский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, как жительница Новосибирска сообщила, что это не первый случай, когда подростки терроризируют школьников. В последний раз, трое подростков избили и снимали всё на видео. Помимо этого, за этими подростками стоят старшие парни, которые используют младших подростков для своих целей.