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Авто

В Новосибирске ещё одна сеть АЗС заявила о дефиците бензина АИ-95

Фото: freepik

В Новосибирске на топливном рынке уже девять дней сохраняется дефицит топлива.

Комплексная сеть автозаправок «Прайм» в Новосибирске ограничила продажу бензина АИ-95 еще 8 октября и до сих пор не отпускает его обычным клиентам.

Как сообщили читатели BFM-Новосибирск, в понедельник, после обеда не было 95-го бензина на АЗС «Газойл», которая расположена на улице Волочаевской. Работники заправки аргументировали это тем, что бензин закончился еще утром. Но на сегодняшний день бензина АИ-95 по-прежнему нет.

Владельцы АЗС заявляют, что не могут купить топливо в том объеме, в котором он необходим на данный момент.

Сейчас в компании «Газойл» сообщили, что проблемы с поставками бензина АИ-95 действительно есть, но их возобновление ожидается только к концу недели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на топливо в Новосибирске увеличились почти в два раза за последние десять лет.

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Валерия Митрохина
Журналист

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