В Новосибирске продают коттедж за 69 миллионов по индивидуальному дизайн-проекту

Четырехэтажный коттедж с площадью 680 квадратных метров, расположенный в Новосибирском поселке, выставили на продажу в размере 69 миллионов рублей.

Агентство недвижимости «Жилфонд» опубликовал объявление о поиске покупателя. Здание выставленное на продажу находится в Адмиральском коттеджном поселке Новосибирска, где по словам продавца «экологически чистое место, свежий воздух, тишина».

На первом этаже коттеджа находятся кухня, гостиная с камином, выход на террасу и другое. На втором этаже расположена спальня с гардеробной, кинозал, и еще две спальни.

На третьем этаже коттеджа разместили бильярдную, а в цокольном этаже сауну, тренажерный зал и хозяйственные помещения для хранения личных вещей.

Площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 900 квадратных метров. На участке расположен газон с авто-поливом, хвойные и лиственные кустарники, деревья и небольшой огород.

Напомним, что в Новосибирске продают торговый центр на Выборной за 205 млн рублей.