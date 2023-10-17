В Новосибирске проект Дзержинской линии метро не дошёл до экспертизы

Проект Дзержинской линии метро в Новосибирске до сих пор не был направлен на государственную экспертизу, при том, что разговоры о его разработке велись еще в 2013 году.

Еще с 2013 года велись разговоры о разработке и направлении на экспертизу проекта по достройке линии метро в Новосибирске, но документы так и не были отправлены в Главгосэкспертизу.

Проект предусматривает корректировку существующей проектно-сметной документации, включающей строительство второго тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща». В проект также входит создание новых перегонов и станций «Гусинобродская» и «Молодежная». Стоимость работ составляет около 30 миллиардов рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял о передаче документов на экспертизу еще в 2021 году и о готовности проекта в 2022 году. Однако, по состоянию на октябрь 2023 года, проект все еще не был направлен на экспертизу в Главгосэкспертизу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске метро ищет подрядчика для ремонта освещения на «Заельцовской». Капитальный ремонт освещения на станции метро «Заельцовская» проведут за 8 миллионов 670 тысяч рублей.