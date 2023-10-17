В Новосибирске странных насекомых отдают в добрые руки

Необычных насекомых отдают в добрые руки в Новосибирске.

В Новосибирске местный житель пытается отдать в добрые руки странное насекомое. Эта информация появилась на популярном сайте объявлений. Продавец предлагает жителям Новосибирска забрать аннамских палочников. Эти вьетнамские насекомые напоминают веточки растений.

«Отдам четырех аннамских палочников с запасом еды и простым аквариумом в добрые руки», — сказано в объявлении.

Аннамский палочник — это вид насекомых из семейства палочников. Они обитают в лесах южной Азии, в том числе во Вьетнаме и Камбодже. Аннамские палочники имеют длинное тело, которое может достигать до 10 см, и очень тонкие ноги, что помогает им маскироваться среди растительности. Они питаются различными насекомыми и пауками, которых охотятся, используя свои длинные передние ноги, напоминающие палочки.

Напомним, что житель Новосибирска пытается продать монету времён Екатерины II. Она стоит 6500 рублей.