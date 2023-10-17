В Новосибирской области умерло 192 ребёнка в 2023 году

В Новосибирской области уменьшилось количество зарегистрированных актов о смерти детей.

В 2023 году сократилось число зарегистрированных актов о смерти несовершеннолетних в Новосибирской области. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области в ответе на запрос «Сиб.фм».

Согласно данным ЗАГС, с января по сентябрь 2023 года было составлено 192 записи актов о смерти детей из Новосибирской области. Это на 45 несовершеннолетних меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые девять месяцев 2021 и 2022 года было зарегистрировано 222 и 237 детских смертей. Причины гибели несовершеннолетних неизвестны.

«В связи с тем, что статистические формы отчетности не предполагают анализ причин смерти, сделать выборку по причинам смерти не представляется возможным», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, что матери из Новосибирска рассказали «Сиб.фм», насколько тяжело смириться с потерей ребёнка, как оставаться на плаву после трагедии и какие организации помогают родителям в Новосибирске.