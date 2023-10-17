В Новосибирской области заявили о температурном рекорде в первой половине октября

В Новосибирской области был установлен температурный рекорд.

В октябре 2023 года в Новосибирской области был установлен мощный температурный рекорд. Об этом пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По словам Кичановой, первая декада октября была необычайно теплой. Такие высокие температуры не наблюдались с 2019 года. Средняя ночная температура поднималась до +3 градусов, а средняя дневная составляла +14..+16 градусов.

Также ближайшие дни будут оставаться теплыми под воздействием гребня теплого воздуха. 17 октября температура воздуха составит +12..+17 градусов, а в первой половине дня возможен небольшой дождь. 18 и 19 числа столбики термометров будут держаться на отметках от +13 до +15 градусов. Осадков не ожидается.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске цены на зимние шины и шиномонтаж увеличились на 10%.