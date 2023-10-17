В Новосибирском зоопарке начали строить вольер для японских макак за 100 млн

В зоопарке Новосибирска началось строительство нового вольера.

Строительство нового вольера для японских макак стартовало в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило. Об этом в разговоре с «РБК Новосибирск» сообщил директор зверинца Андрей Шило. Разрешение на строительство было получено от мэрии Новосибирска, и работы начались немедленно. Информацию о выдаче разрешения опубликовали на Муниципальном портале Новосибирска 16 октября. Стоимость строительства составит 100 млн рублей.

«В этом году начнем два здания, в следующем — одно. Один вольер будет предназначен для японских макак, другой — для карликовых бегемотов и медоедов, строительство которого запустится в этом году и продолжится в следующем. Третье здание — для малых панд», — уточнил Шило.

По словам Шило, руководство зоопарка планирует запустить комплекс «Азия» в ближайшие два года. Однако полная стоимость проекта пока неизвестна. В феврале этого года Шило упоминал, что оценивается в 2 млрд рублей стоимость комплексов «Азия» и «Африка».

Напомним, ранее в зоопарке Новосибирска лемуры отобрали у ребенка коробку с попкорном.