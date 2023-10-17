В Новосибирскую область этапировали мужчину после 20 лет розыска

В Самарской области задержали мужчина, который совершил тяжкое преступление в Новосибирске в 2002 году.

В Самарской области задержали мужчину, который совершил тяжкое преступление в Новосибирске. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, в мае 2002 года в Дзержинском районе Новосибирска житель Самарской области нанес множественные удары ножом 37-летнему мужчине из-за ссоры, который скончался от полученных травм в больнице.

Нападавший сумел скрыться с места преступления. Он был объявлен в федеральный розыск. Спустя 20 лет, в октябре 2023 года, следователи установили его местонахождение. Из Самарской области его этапировали в Новосибирск. Скоро ему изберут меру пресечения.

На обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске трое подростков предстанут перед судом за вымогательство.