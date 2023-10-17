В Заксобрании Новосибирской области предложили ликвидировать очаги аварийности

Ситуация на автодорогах региона требует принятия экстренных мер, отметили сегодня на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Председатель комитета Валерий Ильенко назвал вопрос основным в повестке заседания и злободневным. Ситуация критическая, уверен он: «Виден рост ДТП с погибшими, ранеными. Мы хотели бы попытаться разобраться, в чем можем оказать содействие, какие мероприятия реализовать, на что повлиять незамедлительно. Ни в коем случае не ищем крайнего. Мы хотим понять, что нам всем вместе сделать для преодоления сложившейся ситуации».

В докладе начальника УГИБДД ГУВД МВД по НСО Александра Бабенкова прозвучали основные статистические показатели. За девять месяцев текущего года на автодорогах региона зарегистрировано 22389 ДТП, из них 1860 происшествий с пострадавшими – на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Погибло в ДТП в этом году 200 человек (в прошлом году было 173), были ранены 2272. Одновременный рост количества ДТП, погибших и раненых в них зафиксирован в Карасукском, Колыванском, Куйбышевском, Новосибирском, Ордынском, Чулымском районах, в городах Обь и Бердск и шести районах Новосибирска. Чаще всего происшествия на дорогах – 60% – фиксируют в областном центре при столкновениях транспортных средств и наездах на пешеходов.

Александр Бабенков констатировал: в 85% ДТП виновны водители. Основные причины трагедий – несоблюдение водителями очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения. В качестве положительной тенденции начальник УГИБДД обозначил снижение количества ДТП с участием находящихся в состоянии опьянения, однако, картину портят нетрезвые водители в Бердске и Болотнинском, Венгеровском, Карасукском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Сузунском, Убинском, Чулымском районах.

Фактор содержания улично-дорожной сети тоже играет свою роль, подчеркнул начальник УГИБДД. Эта причина стала решающей в 893 случаях, что на 38% больше прошлогоднего показателя, она более значима на городских дорогах и на улицах населенных пунктов. На федеральных трассах по причине дорожных условий – всего один процент ДТП.

«С вашей точки зрения, скоростной режим на сегодня является фактором критическим?» – спросил Валерий Ильенко. Глава контрольно-надзорного органа согласился: несоблюдение скоростного режима – одна из главных причин, она влияет на плотность движения, безопасность совершаемых водителем маневров.

ГИБДД предложила исправить ситуацию на дорогах такими мероприятиями, как установка искусственных неровностей на дорогах, обустройство дорог светофорами. Необходимо также нанесение разметки из долговечных материалов и установка дублирующих знаков на опасных поворотах.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский дополнил информацию ГИБДД такими фактами. 107 тысяч новых транспортных средств зарегистрировано в прошлом году в регионе. Растет показатель интенсивности дорожного движения на федеральных и региональных трассах. 41 место концентрации ДТП зафиксировано в регионе, из них 39 в Новосибирске.

Первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что ДТП в Новосибирске чаще всего происходят в светлое время суток, с 11 до 18 часов. Самый аварийный день – пятница. Докладчик акцентировал: «164 ДТП совершено с участием водителей, стаж которых за рулем не превышает двух лет, при этом одиннадцать человек погибли, 193 пострадали».

Были перечислены меры для предотвращения ДТП. Это ремонт дорог, установка на опасных участках знаков и сигнальных столбиков по оси проезжей части, нанесение разметки долговечными материалами и поперечных шумовых полос, ограничение максимальной скорости движения транспорта с установкой дополнительных комплексов фотовидеофиксации. Оборудуются пешеходные переходы, совмещенные с искусственной дорожной неровностью. Устанавливаются и реконструируются светофорные объекты. Проводятся конкурсы с юными инспекторами дорожного движения и прочие профилактические мероприятия. Демонстрируются на телеэкранах и в интернете ролики по пропаганде безопасного поведения на дорогах.

Проводится ли анализ по крупным автотранспортным предприятиям, контролируются ли показатели аварийности с участием водителей пассажирского транспорта? На вопрос депутата Александра Барсукова руководитель региональной госавтоинспекции ответил, что такой анализ предприятий, основная деятельность которых заключается в перевозке пассажиров, конечно, проводится. Имеются предприятия, где допущены пять и более ДТП – с ними идет работа по линии технического надзора. Постоянно организуют рейды с проверкой именно пассажирского транспорта.

Депутат Виталий Новоселов предложил привлекать к рейдовым мероприятиям общественные организации, подчеркнув: «Считаю, когда будет общая работа, проблема будет решаться быстрее».

«В департаменте транспорта два подразделения, – заметил депутат Дмитрий Макаров. – Городской центр организации дорожного движения и отдел по организации дорожного движения. Чем занимается отдел? Не дублируют ли этим структуры друг друга?» Олег Клемешов заверил: не дублируют.

«Мы на предыдущих заседаниях комитета уже говорили о том, что в городе Новосибирске необходим проект организации дорожного движения. Для информации: это единственный город-миллионник, где нет такого проекта. Если вы его не разработаете, мы можем себе вопросы задавать каждый год и ответов не найдем», – обратился депутат Сергей Титков к мэрии Новосибирска.

«Проблему не решим, пока создаются объективные предпосылки для нарушения правил дорожного движения, – высказал мнение Александр Барсуков. – В городе пробки везде! Они иногда провоцируют аварийные ситуации».

Заместитель председателя комитета Елена Тырина напомнила о проблеме, которую уже обсуждали депутаты: «Количество пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности) в городе растет. К сожалению, мы наблюдаем нарушение ими правил дорожного движения на пешеходных переходах и перекрестках, тотальное неспешивание – это касается и самокатчиков, и велосипедистов. К сожалению, нет регулярных рейдов со стороны ГИБДД по пресечению этих нарушений».

Валерий Ильенко резюмировал: «Убежден, что в каждом муниципальном образовании должна быть программа по обеспечению дорожной безопасности. Причем не только на бумаге, но реальная, которая финансируется, в том числе, из местного бюджета. Нужно смотреть, что можно сделать на местах. Сильно беспокоит город Новосибирск. 39 мест концентрации ДТП – это очень большая цифра! Наша точка зрения, что деятельность отдела организации дорожного движения в Новосибирске неэффективна».

Комитет Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике продолжит мониторинг ситуации. Об этом сказал Валерий Ильенко. Вице-спикер Заксобрания Майис Мамедов подчеркнул, что необходимо на каждом заседании рассматривать конкретные меры, которые предпринимаются сейчас и необходимы в перспективе для повышения безопасности дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил штрафы для владельцев собак и кошек.