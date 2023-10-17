Юрист назвал подходящий для отпуска месяц, чтобы получить большую выплату

Юрист посоветовал взять отпуск в ноябре, чтобы получить больше отпускных.

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал в беседе с RT, что, чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать работнику отпуск. Сейчас самый выгодный, по его словам, для отдыха месяц — ноябрь.

«Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню)», — отметил эксперт.

Южалин подчеркнул, что стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

«Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой», — добавил он.

Напомним, юрист назвал главные ошибки россиян при выходе на пенсию.