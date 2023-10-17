Житель Томской области рассказал про сына, избившего ветерана афганской войны

13 октября в Сети появилось видео, где двое 19-летних парней издеваются на 59-летним ветераном афганской войны. Инцидент произошел в Томской области. Произошедшее вышло на федеральный уровень.

Через четыре дня после инцидента люди продолжают писать гневные комментарии. Пользователи интернета не могут понять мотив молодых людей. Отец одного из нападавших, Борис (имя изменено), дал интервью «Комсомольской правде – Томск». Мужчина попытался рассказать о характере своего сына.

Борис описывает Илью (имя изменено) как позитивного и жизнерадостного человека. Отец парня отмечает, что он никогда не был жестоким. Борис говорит, что Илья общался с разными людьми. Однако недавно окружение парня насторожило его бывшую супругу. С одними друзьями Илья вел себя хорошо, с другими — иначе.

Борис подчеркнул, что остался в дружеских отношениях с бывшей женой и всегда старался заботиться о сыне. Вместе они уделяли внимание образованию Ильи.

Отец отмечает, что в день инцидента Илья вернулся домой с вахты. Из-за определенных проблем, Илья остался без работы.

Семья узнала о произошедшем только после того, как сына задержала полиция. У Бориса пока нет возможности связаться с сыном.

Несмотря на то, что пострадавший ветеран был соседом Ильи, Борис отмечает, что он не контактировал с ним и другими соседями, так как проживает по другому адресу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось сообщение о минировании Новосибирского аграрного университета.