Жители Новосибирска пожаловались на большие суммы по транспортному налогу

В Новосибирской области выросла плата за автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил.

Жители Новосибирска получили квитанции за транспортный налог с большими суммами. В регионе ставки налога были повышены в 2021 году, однако обновленные квитанции люди получили только сейчас, и для многих сумма увеличилась в два раза.

Согласно условиям, налог нужно оплатить до 1 декабря. Жительница Новосибирска рассказала, что ей пришла квитанция на сумму 700 рублей за ее малолитражное авто. В прошлом году она заплатила всего 430 рублей, пишет НГС.

Каждый регион России имеет право самостоятельно устанавливать показатели для транспортного налога. Правительство Новосибирской области пересмотрело ставки на 2022 год. Ранее плата за автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил составляла шесть рублей за одну лошадиную силу. Однако сейчас эта сумма выросла до 10 рублей.



Напомним, с 1 января 2024 года жителям Новосибирска пенсии повысят до прожиточного минимума.