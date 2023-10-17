Жительница Нижневартовска лишилась полмиллиона рублей во время поиска работы

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Нижневартовске 22-летняя местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям после того, как перевела мошенникам крупную сумму денег. Об этом сообщает urga-news.

Известно, что девушка искала работу на просторах интернета и наткнулась в одном из мессенджеров на рекламу о быстром заработке. Когда она перешла по ссылке, с ней начал общение так называемый куратор. Он объяснил вартовчанке суть заработка и в тот же день она сделала денежный перевод на неизвестны номер телефона, который вскоре повторила еще несколько раз. Уже на следующий день лжеброкер сообщил девушке, что ее доход якобы составляет больше миллиона рублей и предложил вывести деньги, добавив, что нужно заплатить налог. И на этот раз югорчанка поверила мошеннику и перевела средства по реквизитам, однако якобы не на тот счет. Потерпевшая вновь попалась на уловку аферистов и повторно внесла оплату, после чего те перестали выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила 507 513 рублей. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, теперь мошенники могут отследить владельца смартфона по Bluetooth.