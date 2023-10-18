Бойцы из зоны СВО высказались о скандальном концерте Дианы Арбениной в Новосибирске

Военнослужащие в зоне СВО против выступления Дианы Арбениной, которая негативно высказывалась о спецоперации и российской армии.

Военнослужащие российской армии высказались против выступления лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной на «Локомотив-Арене» в Новосибирске 22 октября. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил глава «Союза отцов» Сергей Майоров.

По его словам, совсем недавно он вернулся из командировки с Донбасса, где военные выразили своё мнение по поводу концерта Арбениной.

«Военные, конечно, негативно высказались. Они защищают интересы нашей Родины, отстаивают духовно-нравственные ценности, а здесь люди, которые высказываются против и не поддерживают их действия, направленные на защиту Отечества, спокойно получают государственные площадки для концерта», — заявил Майоров.

Сам Майоров также высказался в группе «Союза отцов» во «Вконтакте». Он отметил, что к нему за помощью обращаются жители Новосибирска, которые против концерта.

«Народ, который воюет, который отдаёт последние деньги на помощь солдатам и гражданским в зоне СВО, заслужил право на своё мнение по отношению к разного рода "испуганным патриотам", к тем, кто не признает целостность нашего Отечества и не поддерживает свою армию», — говорится в сообщении.

В разговоре с Сиб.фм он добавил, что обращался в региональное Министерство культуры, где ему ответили, что ничего сделать не могут, так как «Локомотив-Арена» принадлежит Министерству физической культуры и спорта, которое пока не комментировало инцидент.

Как ранее писал Сиб.фм, Диана Арбенина призвала прекратить «псевдополитический диванный пинг-понг». Она также добавила, что будет продолжать давать концерты, пока есть возможность.