Диана Арбенина ответила на требование отменить её концерт в Новосибирске

Нешуточный скандал разгорелся вокруг приезда группы «Ночные снайперы» в Новосибирск – Диана Арбенина ответила на требования отменить её концерт 22 октября.

На этой неделе стало известно, что новосибирцы требуют отменить выступление группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной на сцене «Локомотив-арены» 22 октября. Активисты направили письмо местным депутатам и Министерству культуры, напоминая про высказывания певицы против спецоперации и ее песню «Не молчи».

Диана Арбенина с ответом медлить не стала. В своём телеграм-канале она заявила, что не будет комментировать отмену своих концертов и призвала прекратить «псевдополитический диванный пинг-понг». Она также добавила, что будет продолжать давать концерты, пока она сама захочет петь.

Следует отметить, что на концерт, который должен состояться в ближайшие выходные уже проданы почти все билеты. Официальной информации об отмене выступления Арбениной – не поступало.