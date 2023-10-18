Дерматолог Бедаева рассказала о главных методах борьбы со вторым подбородком

Специалист посоветовала заняться спортом, делая упор на улучшение осанки.

Главный врач сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева рассказала в беседе с Pravda.Ru, что избавиться от второго подбородка можно путем укрепления мышечного каркаса. По словам специалиста, для это нужно заняться спортом и делать акцент на упражнения, которые направлены на улучшение осанки.

Кроме того, пользу может принести и самомассаж. Он улучшит кровообращение в проблемной области. Еще одним обязательным элементом профилактики является использование специального лимфодренажного крема, который помогает сократить отеки, добавила Бедаева.

Тем не менее, дерматолог отмечает, что более надежным вариантом все же является хирургическое вмешательство.

Напомним, косметолог Столина посоветовала не увлекаться уходовой косметикой.