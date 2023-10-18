Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров потребовал запретить выступление Арбениной

Второй день подряд разгорается скандал вокруг предстоящего выступления Дианы Арбениной в Новосибирске – запретить концерт «Ночных снайперов» потребовал и глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

Скандал вокруг выступления Дианы Арбениной начал разгораться с понедельника, 16 октября. Тогда стало известно, что некие активисты направили письмо местным депутатам и Министерству культуры. Новосибирцы потребовали запретить Диане Арбениной выходить на сцену «Локомотив-арены» 22 октября.

Поводом для возмущения общественников стали высказывания певицы против спецоперации, и ее песня «Не молчи», которая как раз афоризмами рассказывает о ситуации, связанной с событиями СВО.

Диана Арбенина с ответом медлить не стала. В своём телеграм-канале она заявила, что не будет комментировать отмену своих концертов и призвала прекратить «псевдополитический диванный пинг-понг». Она также добавила, что будет продолжать давать концерты, пока она сама захочет петь.

Это ещё больше возмутило главу Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова, к которому обратились военнослужащие, возмущённые приездом артистки в Новосибирск.

«Народ против. Не могу, не выразить своё мнение по поводу предстоящего концерта. Ко мне за помощью обращаются жители нашего города, которые категорически против концерта,

- заявил Сергей Майоров. – Многие считают, это оскорблением и попыткой раскачать ситуацию изнутри, народ, который воюет, который отдаёт последние деньги на помощь солдатам и гражданским в зоне СВО, заслужил право на своё мнение, по отношению к разного рода "испуганным патриотам", к тем, кто не признает целостность нашего Отечества и не поддерживает свою армию».