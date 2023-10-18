Бюджетный комитет Заксобрания НСО рассмотрел ключевые изменения и финансовые перспективы на 2023 год

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области, отвечающий за бюджет, финансово-экономическую политику и собственность, рассмотрел вопрос о внесении изменений в областный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Врио министра финансов и налоговой политики Новосибирской области, Виталий Голубенко, представил доклад о предложенных изменениях в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Он выделил три ключевых цели этого законопроекта: создание дополнительных финансовых резервов для обеспечения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, финансирование поставок топливно-энергетических ресурсов для коммунальных предприятий и погашение задолженности по газу и углю, а также увеличение финансирования мероприятий, связанных с проведением спортивных и культурных событий.

Этот законопроект также предоставляет средства для оплаты работ, выполненных на ранних этапах, таких как построенная школа в селе Репьево Тогучинского района и школа на улице Забалуева в Новосибирске, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры в Мошковском районе и реконструкцию Маслянинской центральной районной больницы. Дополнительные средства будут также направлены на поддержку хоккейного клуба «Сибирь» и муниципальных образований, услуги санитарной авиации, инициативные проекты и приобретение помещений для центра социального обслуживания в поселке Сузун.

Изменения в бюджете будут финансироваться за счет неиспользованных средств для социальной поддержки граждан, обслуживания государственного долга, освободившихся средств из-за изменения сроков реализации проектов, например, строительства канализационных очистных сооружений в городе Карасуке, а также налоговых поступлений. Законопроект также учитывает дополнительные средства из федерального бюджета для поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма; подготовке к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунальной инфраструктуры на территориях ДНР и ЛНР; предоставление выплат на обзаведение имуществом и на приобретение жилых помещений жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания; социальные выплаты безработным гражданам; ежемесячные выплаты на детей до семи лет.

В результате доходы областного бюджета в 2023 году увеличатся с 276 180,2 до 276 554,7 миллионов рублей, расходы — с 323 038,6 до 323 413,1 миллионов рублей. Общая сумма дефицита бюджета не изменится и составит 46 858,4 миллионов рублей.

Решение комитета — внести на рассмотрение сессии Законодательного Собрания проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и рекомендовать принять его в двух чтениях.

Председатель комитета Фёдор Николаев прокомментировал: «Основная канва поправок в бюджете связана с тем, что у нас опережающими темпами растут заработные платы: в бюджете было запланировано увеличение на 111 процентов, по факту на сегодня прогнозируется 115 процентов. В связи с этим необходимы дополнительные средства. Они пока через резервный фонд заведены, но мы концептуально всегда договариваемся, чтобы у нас процесс был прозрачный — напрямую главным распорядителям бюджетных средств. В поправках между первым и вторым чтениями комитет рассмотрит уже конкретные суммы по каждому направлению отдельно, а целиком на заработные платы бюджетникам направляется дополнительно 2 миллиарда 93 миллиона рублей».

Итог рассмотрению вопроса подвел Председатель регионального парламента Андрей Шимкив: «Депутаты всегда очень вдумчиво и принципиально относятся к показателям доходов и расходов бюджета. По сути, сегодняшние изменения, поскольку они последние в 2023 году, означают начало работы над бюджетом 2024 года. Точнее, подготовку к формированию бюджета следующего года. Потому что должны быть учтены как приоритетные направления бюджетных расходов, общие для развития всего региона, так и точечные задачи, стоящие перед депутатами. Это объекты строительства и ремонта на округах, это решение конкретных наказов избирателей – каждый депутат держит это на контроле. Уверен, что все мои коллеги изучили предлагаемые корректировки, и основные вопросы были решены на заседании рабочей группы. Если кто-то из депутатов не увидел запланированные средства на наказы избирателей в бюджете этого года, он будет добиваться финансирования в 2024-м. Существующие доходы бюджета сегодня позволяют направлять средства на приоритетные направления развития Новосибирской области».