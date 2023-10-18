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общество

Контроль за аттракционами ужесточат в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области начнут строже контролировать аттракционы.

В Новосибирской области планируют принятие закона о государственном контроле аттракционов. Документ уже одобрили в комитете по транспортной, промышленной и информационной политике. Об этом сообщила заместитель начальника инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ирина Ситохина.

По её словам, законы, позволяющие госорганам контролировать техническое состояние и эксплуатацию аттракционов, приняты в 56 субъектах РФ.

В Новосибирской области зарегистрировано 303 аттракциона: колёса обозрения, надувные батуты и другие.

«Думаю, что актуально установить на законодательном уровне более жёсткий контроль», — отметил председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.

Закон «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Новосибирской области» планируют принять в первом чтении на следующей сессии регионального парламента.

Напомним, что в Новосибирске две девочки получили травмы на «американских горках» в Центральном парке.

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Диана Джафарова
журналист

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