«Многим это напомнило Холокост»: уехавший из Новосибирска блогер Ханов рассказал о войне в Израиле

В Израиле уже 10 дней идёт война: блогер из Новосибирска Тимур Ханов описал ситуацию в стране.

На девятый день войны в Израиле Тимур Ханов провёл прямую трансляцию и подробно рассказал, что происходит в городе Хайфа, куда он эмигрировал весной 2022 года.

«Полюбуйтесь на прекрасный город Хайфу, на вечерний залив. Вон там уже лучи заходящего солнца освещают дальние горы, а за дальними горами готовится война. За горами находится Ливан, «Хизбалла», организация, которая угрожает Израилю, — начинает свою трансляцию Тимур Ханов. – Сегодня город мирно живёт, сигналов тревоги не было, но в целом обстановка тревожная. Только что в небе прозвучали звуки самолётов, я иду с работы и решил сделать вам маленькую экскурсию, чтобы рассказать о ситуации».

Как отмечает блогер, несмотря на не очень поздний час, на улице малолюдно. Тимур Ханов в своём обзоре показал, как в Хайфе живут обеспеченные израильтяне. Также блогер уверяет, что если поздно прогуливаться по городу, то можно встретить кабанов.

«Это гора Кармель, а вон там находится монастырь кармелиток, где скрывалась подружка Д'Артаньяна Констанция. Католический монастырь здесь существует уже сотни лет, — продолжает Тимур Ханов.

– Продолжается объявленная Израилем война против организации ХАМАС. Эта организация во многих странах признана террористической. В России её не признают террористической».

Также Тимур Ханов, пока вёл трансляцию, снял на видео пожар в промышленной зоне. Блогер отмечает, что Хайфа – крупнейший портовый город Израиля, который находится на берегу Средиземного моря.

«Так вот состояние войны сейчас заключается в том, что нападение террористов из Газы на соседние районы закончилось тем, что более 100 человек увели в плен. Люди, кстати, из разных государств, не только из Израиля. Убийства жестокие – убивали не то, что тех, кто сопротивлялся – нет. Убивали только потому, что жители Израиля. Недаром многим это напомнило Холокост, когда людей убивают по этническому принципу, - рассказывает блогер.

– Израиль воюет с Палестиной, а не с арабами или мусульманами. С террористами! Вся страна настроена решительно, потому что такой войны ещё не было, чтобы больше тысячи человек погибли за один день!»