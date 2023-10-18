Новые банкноты в России: что нарисовано на купюрах в 1000 и 5000 рублей

QR-код, рельеф для слабовидящих и уникальные переливающиеся рисунки появились на российских банкнотах нового образца. Портал «Сиб.фм» собрал полную информацию о виде и степенях защиты новых денежных знаков.

Редизайну в октябре 2023 года подверглись купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Они являются «ходовыми» и будут внедряться в систему платежей по мере износа старых денежных знаков, пишет портал «РБК.ру».

Принципиальным фактором при выборе центрального рисунка стало визуальное отражение на купюрах всех федеральных округов страны в равной степени:

- на лицевой стороне 1 000 купюры изображен Нижний Новгород, его Никольская башня Кремля, стрелка на слиянии Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года;

- на 5 000 появились достопримечательности Уральского федерального округа: екатеринбургская стела «Европа-Азия», купол цирка, небоскреб «Высоцкий», уральский богатырь, символизирующий мощь трудового Урала.

Цветовая палитра повторяет действующие купюры, чтобы россияне не путались. Среди нововведений стоит выделить:

· оптически-переменные элементы и текст «Билет Банка России» со специальным рельефом для слабовидящих;

· защитная нить нового типа (при расположении купюры под острым углом появляется кипп-эффект (переливающийся) — символ рубля виден сначала темным на светлом фоне, а потом — наоборот, светлым на темном;

· QR-код, при наведении на который пользователь попадет на сайт Банка России, где будут указаны защитные признаки банкнот.

Отметим, что в планах ЦентроБанка обновление в 2024-25 годах мелких купюр достоинством 10, 50 и 500 рублей.