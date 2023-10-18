Пара из Сибири погибла в плену палестинских боевиков

В четверг, 12 октября, израильские солдаты обнаружили изуродованные тела Виктории из Иркутска и её молодого человека. Они погибли в плену палестинских боевиков. Об это сообщил Телеграм-канал Babr Mash.

Виктория переехала в Израиль после окончания школы. Там жили ее мама и младшая сестра. Она служила в армии и решила поработать секьюрити на фестивале электронной музыки Supernova, который проходил в пустыне на юге страны. Там она находилась со своим молодым человеком.

Пара сбежала и укрылась в здании. Они отправили друзьям фотографию. Это фото стало последним. Боевики окружили здание и взяли в плен всех, кто остался в живых. В течение недели Викторию считали пропавшей без вести. Наконец, 12 октября, её и тело её молодого человека нашли израильские солдаты. Идентифицировать их удалось только по татуировкам.

Семья и близкие Виктории собирают средства, чтобы помочь её матери и младшей сестре.

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