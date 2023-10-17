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общество

В зоне СВО погиб 24-летний житель Новосибирской области Денис Байдин

Фото: Pexels.com

Он был гранатометчиком мотострелковой роты.

В ходе спецоперации погиб гранатометчик Денис Байдин из Новосибирской области. Ему было 24 года. Об этом сообщили в администрации Болотинского района.

Денис отправился на СВО в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года. Он был гранатометчиком мотострелковой роты. При исполнении служебного долго молодой человек получил смертельное ранение.

Дата прощания пока не называется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области умерло 192 ребенка в 2023 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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