Под Новосибирском незаконно регистрировали мигрантов за деньги

Сибиряки незаконно регистрировали мигрантов под Новосибирском за денежное вознаграждение.

В Новосибирске районной прокуратурой были пойманы двое сибиряков, которые в поселке Краснообск незаконно регистрировали мигрантов. Об этом сообщили правоохранители в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в многоквартирном доме зарегистрировали 26 граждан из Республик Таджикистан и Узбекистан, где за каждого мигранта сибиряки получали по тысяче рублей.

«Прокуратура района обратилась с исковыми заявлениями о признании сделок о передаче полученных сумм за фиктивную регистрацию ничтожными. Суд требования прокуратуры удовлетворил, с виновных лиц в доход государства взысканы денежные средства», – прокомментировали правоохранители.

Напомним, что мигранты устроили массовую драку в посёлке под Новосибирском.