Президент РФ Путин пригласил Джо Байдена на блины

Президент России Владимир Путин позвал американского президента Джо Байдена приехать в Россию на чаепитие с блинами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвал президента США Джо Байдена в Россию на чай с блинами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам III Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.

«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Путин.

Выступление президента России транслировал телеканал «Россия 24».

Ранее Сиб.фм сообщал о главных заявлениях Путина в Китае.