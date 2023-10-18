Гуманитарная катастрофа и ракеты на Украине: главные заявления Путина в Китае

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в рамках III Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине. В ходе трехчасовой встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, включая экономику, финансы, политическое взаимодействие и совместную работу на международной арене. Президент также поделился информацией о ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

Президент выразил глубокую озабоченность в связи с атакой на больницу Аль-Ахли в Газе и надеется, что произошедшее станет сигналом для урегулирования конфликта в регионе. Он подчеркнул готовность всех сторон к прекращению военных действий и началу мирных переговоров.

Путин также рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором обсуждалась ситуация вокруг Сербии и на Украине. Президент подчеркнул необходимость конструктивных переговоров и отмены декрета, запрещающего вести переговоры с Россией, считая это первым шагом к мирному урегулированию.

Относительно поставок ракет ATACMS в Украину, Путин выразил опасения относительно усиления угрозы и подчеркнул готовность России к защите от таких атак. Он также отметил изменение позиции Запада, переходящее от стремления к «стратегическому поражению» к поддержке мирного решения конфликта.

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