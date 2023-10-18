Губернатор Андрей Травников утвердил новый состав правительства Новосибирской области

Предыдущее правительство завершило свою работу 15 сентября, а заместители губернатора и министры продолжили исполнять свои обязанности временно.

Новый состав правительства Новосибирской области был официально представлен в постановлении «О Правительстве Новосибирской области», опубликованном на официальном сайте администрации региона. Документ подписал губернатор Андрей Травников, который также возглавляет правительство. Новый состав правительства был сформирован без значительных изменений.

Юрий Петухов сохраняет свою должность первого заместителя главы региона, а Владимир Знатков остается первым заместителем председателя правительства. Список заместителей губернатора также остался прежним, включая Максима Кудрявцева, Ирину Мануйлову, Сергея Нелюбова, Сергея Сёмку и Романа Теленчинова.

Андрей Клюзов, министр региональной политики, и Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства, а также Виталий Голубенко, временно исполняющий обязанности министра финансов и налоговой политики, стали заместителями председателя правительства области.

Также во временном статусе министров остались Андрей Гончаров (министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства), Константин Хальзов (министерство здравоохранения) и Евгений Шестернин (министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области).

Денис Архипов был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Сергей Ахапов — министром спорта, Елена Бахарева — министром труда и социального развития. Вадим Васильев продолжает возглавлять министерство науки и инновационной политики, Татьяна Деркач — министерство юстиции, а Алексей Колмаков — министерство строительства.

Анатолий Костылевский остается министром транспорта и дорожного хозяйства, Лев Решетников — министром экономического развития, а Сергей Цукарь сохраняет должность министра цифрового развития и связи. Мария Жафярова, вошедшая в состав правительства месяц назад, остается министром образования. О министре культуры в документе не было упоминания.

Полное правительство подало в отставку после переизбрания губернатора Андрея Травникова на второй срок. Это законная процедура, которая не повлияла на работу органа власти, поскольку все члены правительства продолжили исполнять свои обязанности временно до формирования нового состава.