«Призовут три миллиона человек»: россиян шокировали фактами о новой волне частичной мобилизации

Несмотря на изобилие официальных опровержений о мобилизации, многие СМИ, Z-блогеры и военкоры находят аргументы о необходимости таких мероприятий, привязывая их то к осеннему призыву, то к президентским выборам.

Перспективы новой волны мобилизации (частичной или всеобщей) осторожно озвучивают в Госдуме РФ. Так, депутат и член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Делягин заверил, что до выборов президента в России (март 2024 года) мобилизации не будет. С небольшой долей сомнения он предположил, что не произойдёт этого и после избрания главы государства.

Также об отсутствии планов дополнительной мобилизации заявил в начале октября 2023 года и начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Виталий Малахов.

В тоже время телеграмм-канал «Кремлевский шептун» опубликовал пост с обозримыми сроками начала мобилизации: «В Кремле отложили вариант с новой волной мобилизации на осень 2024 года. Источники сообщают, что на данный момент вариант с проведением мобилизационных мероприятий в этом или начале следующего года «неактуален», пишет канал.

Однако ряд Z-блогеров и военкоров обвиняют власти РФ в затягивании сроков мобилизации. Подобную позицию телеграмм-канала «Verum Regnum» и «Объясняет Readovka» разделяет российский военный эксперт Борис Рожин. Он согласен с тем, что для полной победы России нужна масштабная мобилизация в сжатые сроки, а количество призванных должно варьироваться в рамках от одного до трёх миллионов человек.