Россияне признались, что мечтают о сокращении рабочих часов на неделе

Аналитики выяснили, что каждый четвертый россиянин трудится 31-40 часов в неделю.

Эксперты «Работы.ру» провели опрос среди россиян и выяснили, что 31% граждан хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю, 30% — количество задач, а 29% респондентов обрадовались бы удаленке. Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что 37% россиян уделяют работе от 41 до 50 часов в неделю, другие 25% трудятся 31—40 часов, а 14% россиян тратят на работу от 51 до 60 часов, а 12% — более 60 часов.

Также аналитики отметили, что в среднем россияне оценивают свою удовлетворенность балансом между работой и личной жизнью на 2,95 балла из 5 возможных.

Напомним, аналитики перечислили самые прибыльные отрасли для работы.