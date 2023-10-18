Сердце знает, что значит чувствовать чужую боль: земский доктор из Чистоозёрного о профессии, пациентах и переезде

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает знакомить своих читателей с героями проекта «Земский доктор», рассказывающего о том, как живётся врачам в сельской глубинке. Доктор Нарине Агаян впечатлила нас своей смелостью, бескрайней любовью к людям и предельно серьёзным отношением к врачебному долгу. В Чистоозёрной Центральной районной больнице она незаменимый врач функциональный диагностики, который всегда протянет руку помощи и проявит сочувствие.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

О выборе профессии

Нарине Агаян с теплой улыбкой вспоминает, почему она решила стать врачом. По ее словам, во многом на это повлияла семейная династия врачей.

«У меня сестры двоюродные врачи, племянницы — это прослеживается в трех поколениях. Стать врачом я решила в 7-8 классе, потому что чувствовала, что меня окружают врачи. Решение стать врачом функциональной диагностики пришло позже. Сначала я поступила на педиатрический факультет. Стала работать врачом педиатром с 2000 года. После этого, проработав педиатром 3-4 года, из-за отсутствия вакансий ушла в декретный отпуск. А уже после, в 2008 году, переучилась и обрела специализацию врача функциональной диагностики».

Доктор признается, сожалений о смене специализации у неё нет, хотя первое время ей приходилось тяжело вливаться в новую профессию.

«Педиатры более далеко от этого, чем терапевты. Поработав, я полюбила свою новую профессию. И даже теперь удивляюсь, что когда-то работала педиатром», — смеется Нарине.

Не ожидала столь теплого приема

Участие в программе «Земский доктор» врач обдумывала долго, тщательно согласовывая нюансы трудоустройства с руководством Чистоозерной ЦРБ. Переезд в Новосибирскую область из Поволжья состоялся 2018 году.

«Когда узнала о программе, начала искать подходящую вакансию. Увидела на сайте своей уже родной больницы предложение и созвонилась с главврачом. Долго обсуждали трудоустройство, так как программа не распространялась на врача функциональной диагностики. Когда Минздрав одобрил эту специализацию под программу, я переехала сюда».

Врач отметила, что коллеги встретили ее весьма доброжелательно.

«Я даже не ожидала, что буду так тепло принята. Выйти с поезда и оказаться в другом месте — это очень тяжело. Но меня ждали. Я очень благодарна, что не осталась одна в чужом месте. Мне сразу предоставили квартиру, куда с поезда и направилась с дочкой шестиклассницей. За это время у меня сложились очень тепловые отношения с коллективом», — признается Нарине Агаян.

Знать обо всём

По оценке врача, работа в селе имеет свою специфику. Доктор точно знает, что он один на один с пациентом. Советоваться не с кем. К тому же, Чистоозёрный район находится на приличном расстоянии от Новосибирска. По словам Нарине Юриковны, большим плюсом является то, что все пациенты уже давно знакомы.

«Принимать решение приходится одной. На правильное решение играет твой стаж, опыт работы и знания. Не все пациенты могут сразу поехать в город. Сельский пациент ограничен в поездке в город — расстояние, финансы — все факторы играют роль. Тогда я корректирую их по состоянию здоровья. Бывает, что случай нельзя откладывать, требуется дополнительное обследование, чтобы сохранить жизнь человеку. Но мы всегда проводим телемедицину, советуемся с кардиологами Новосибирска. Сельский врач знает обо всех жалобах по здоровью пациента. Чем они дышат, чем живут — это главная специфика сельского врача».

Большая помощь и хорошая возможность

Программа «Земский доктор» — это хорошая возможность привлечения кадров в маленькое село, считает Нарине Агаян.

«При участии в программе оказывается большая помощь. Я получила компенсацию — 1 млн рублей. Я смогла приобрести жилье, расплатилась с ипотекой», — отмечает доктор, говоря о плюсах господдержки.

Жизнь в селе, по словам Нарине Юриковны, это всегда хорошо. Свежий воздух, отсутствие пробок вносят свои плюсы в обыденную, но размеренную жизнь.

«Но село должно привлекать молодые кадры. Вот в этом надо все проработать, чтоб молодежь стремилась тут работать. Для этого необходимо улучшить инфраструктуру села – больницы, парки, ДК».

Сама специалист призналась, что ей не приходится скучать в Чистоозёрном районе.

«Мы с дочкой любим прогуливаться по парку Ленина, очень красивое ДК у нас. К нам приезжают со спектаклями. Ходили на «Евгения Онегина». Всегда погружаемся в культурную жизнь».

«Нужно чувствовать чужую боль»

Земский доктор призналась, что в профессии врача самое главное – это милосердие.

«Нужно чувствовать чужую боль, быть ответственным и примерять проблемы больного на себя. Это самое главное, чтобы быть и работать врачом. Больной человек всегда недоволен чем-то, жалуется. Но на это не нужно обращать внимание. Важно понимать его состояние. Здесь важную роль играет отношение врача к пациенту».

Как и любой профессионал своего дела, Нарине Юриковна чувствует радость от своей работы каждый раз, когда ее пациент поправляется и достигает положительной динамики.

«Значит твоя работа принесла кому-то здоровье и пользу», — говорит она.

Находить радость в жизни

По словам Нарине Агаян, как и в любой работе риск выгорания у врача есть, однако не стоит думать об этом дома.

«Риск выгорания есть. Но, уходя с работы, я стараюсь не думать о ней дома. Моей дочери 17 лет, занимаюсь ей. Всегда стараюсь переключаться на другую деятельность. Находить радость в жизни. Посещать красивые места, пользоваться отпуском полноценно, ведь это так важно», — заключила врач.