Сын тренера из Новосибирска избил юных пловцов на сборах в Туапсе

Правоохранители Новосибирска проверят информацию об избиении детей на сборах.

В Новосибирске прокуратурой Октябрьского района организована проверка по факту избиения несовершеннолетнего ребенка на сборах по плаванию, которые прошли в Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Жительница Новосибирска сообщила в источники СМИ о том, что сын тренера избил двух ее детей в возрасте 8 и 10 лет во время сборов по плаванию.

Один из пострадавших детей по возвращению домой поделился с мамой тем, что когда они с ребятами не спали днем на сборах, сын тренера применял к ним физическое воздействие в качестве наказания. По словам мальчика, он ставил их лицом к стене и бил по коленям. Как выяснилось далее, сын тренера вернулся недавно из армии, и в момент сборов от него пострадало шестеро детей.

Мама пострадавшего мальчика подчеркнула, что родители других учащихся подтвердили ее слова, тогда тренер извинилась, но это только усугубило ситуацию.

После этого сын тренера начал издеваться над мальчиком и угрожать тем, что не будет больше его тренировать. Ребенок в истерики вернулся домой, сказав, что в спортшколе он больше заниматься не будет.

Также стало известно, что сами сборы не были частью образовательного процесса.

«Установлено, что тренер указанного несовершеннолетнего ребенка осуществляет деятельность в Центре водных видов спорта. Прокуратура совместно с Министерством спорта проверит соблюдение требований законодательства об охране здоровья и прав обучающихся указанного учреждения, даст оценку принимаемых образовательным учреждением мер по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в центре», — прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.

Напомним, что в Новосибирске девочка впала в кому после удара тренера.