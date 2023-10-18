В Год педагога и наставника с 16 по 22 октября проходит Всероссийская неделя родительской компетентности

Мероприятия организованы в очном и онлайн-форматах, проходят лекции, вебинары, мастер-классы по вопросам развития, обучения и воспитания, профессионального самоопределения и социализации детей. Их проводят 148 организаций в стране, включая ведущие педагогические вузы, в числе которых Новосибирский государственный педагогический университет.

Неделя родительской компетентности — это образовательная площадка для родителей, на которой ведущие эксперты в области развития и воспитания детей и подростков проводят открытые лекции, тренинги и мастер-классы в онлайн формате:

· Обучение без мучений. Советы родителям первоклассников.

· Играть или учить: роль совместных игр в развитии ребенка.

· Эмоциональное выгорание: как оставаться любящей матерью и не истощаться.

· Подросток: как строить отношения, а не воевать?

· Как распознать эмоциональное неблагополучие своего ребенка?

· Неудобный ребенок: как родителям воспитывать ребенка с гиперактивностью и дефицитом внимания.

Полная программа мероприятий опубликована на странице проекта https://deti.nspu.ru/week_2023

Для участия необходимо выбрать дату, интересующую консультацию и пройти регистрацию (для каждого мероприятия индивидуальная регистрация). Можно присоединиться к неограниченному количеству событий. Эксперты-практики помогут родителям найти точки опоры, восполнить собственные ресурсы и поддержать своих детей.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в любое время на бесплатной основе родители могут получить адресную психолого-педагогическую и методическую помощь. Оставить заявку можно здесь https://deti.nspu.ru/roditelyam