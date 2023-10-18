В Кемеровской области мужчина переоделся в полицейского и обнимал прохожих

В Кемеровской области мужчина оделся в полицейскую форму и обнимал прохожих. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

На 23-летнего мужчину составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и незаконном ношении полицейской формы.

Мужчина за содеянное извинился. Он рассказал, что надел форму и обнимал людей, чтобы поднять прохожим настроение

Молодого человека признали виновным. Его арестовали на сутки и оштрафовали на тысячу рублей.

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