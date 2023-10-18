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общество

Женщина из Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту

Фото: t.me/teleact54

Инцидент произошел в поликлинике № 14 на Демакова, 2 в Академгородке.

В поликлинике № 14 на Демакова, 2 в Академгородке, жительница Новосибирска упала в обморок в очереди на прием к терапевту. Об сообщил телеграм-канал АСТ-54.

Инцидент произошел в поликлинике, когда к терапевту была большая очередь. По данным источника, пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу.

«Люди падают в обморок, пока ожидают приема терапевта. В коридоре много ожидающих, жарко и очень душно, окна не открываются, кондиционеров, естественно, тоже нет», — пишут очевидцы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дочь экс-сенатора Лаптина получила срок за мошенничество.

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Игорь Кириченко
Журналист

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