В Новосибирске дочь экс-сенатора Лаптина получила срок за мошенничество

За период с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тысяч рублей и 541 тысячу рублей.

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес приговор Тамаре Лаптевой и Оксане Акулининой, родственницам бывшего сенатора Госдумы РФ от Новосибирской области Владимира Лаптева. Женщинам предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

В результате судебного процесса им назначили условный срок в два года. Следствие установило, что Владимир Лаптев фиктивно трудоустроил родственниц на несуществующие рабочие места, после чего им выплачивались зарплаты, несмотря на фактическое отсутствие работы.

За период с октября 2020 по октябрь 2022 года на банковские карты обвиняемых перечислили более 900 тысяч рублей. Обе женщины признали свою вину, вернули украденные средства и попросили рассматривать дело в особом порядке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области завершают масштабную реконструкцию школ.