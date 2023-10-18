В Новосибирской области завершают масштабную реконструкцию школ

В Новосибирской области завершили полный комплекс ремонтных работ в 13 образовательных организациях.

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов сообщил, что в прошлом году отремонтировали 12 школ. Еще две закончат ремонтировать до конца текущего года. В общей сложности сделают ремонт в 6 тысячах школьных мест. Затраты на одно место составляют примерно 78 тысяч рублей, включая оснащение.

В этом году из федерального и областного бюджетов выделили около 450 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений. Планируется увеличение объемов работ, и в 2024-2025 годах отремонтируют 29 образовательных организаций в регионе.

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